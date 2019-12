Employees recognized for length of service

In December, U.S. Army Garrison Wiesbaden employees were recognized for their length of service to the government. During the awards ceremony Dec. 3 at the Community Activity Center, almost 50 of those being recognized gathered to celebrate 1,025 combined years of service.

50 years

Bradley Provancha

45 years

Raul A. Rivera

40 years

Robert L. Doman Jr.

Jesse C. Lynch Jr.

Alberto J. Marquez

Alfonso Moore

Saraswathi Reddy

Frank Reynon

Reginald A. Stewart

35 years

Deangelo Bivins

Hans-Dieter Hoehn

Wolfgang Hoehn

Abraham Howell

Elizabeth A. Moore

Thomas Stanke

Jean-Connie Thomas

30 years

Marlene K. Balzer

Joy M. Bothwell

Asuman Contay

Marcus Ebert

James Wesley Goins

Rodney D. Hamilton

Arthur L. Jones

Ibrahim Khan

Maria Anna Kraus

Rainer Kreer

Heinz Michael Lenz

Bernd Link

Michael Mueller

Frank Nadler

Guillermo M. Prados

Heinz-Peter Schneider

25 years

William J. Kavanagh

Lothar Kuehnel

Ronald E. Locklar

James Noel Mitchell

Achim Rusche

Stanford Ward

20 years

Volker Andre

Orhan Bakan

Osman Bakan

Adriaan C. Eben

Beverly L. Evans

Andreas Hulsey

Kay Kuttler

Linda L. Mispagel

Karen K. Sarul

Bjoern Weirich

Geraldine G. Wilson

15 years

Jean M. Chambers

Joseph A. Conde

Martina Engelhardt

Sabine Fea

Artur Fuchs

Andreas Koehn

Erika Mill

Karl-Heinz Neubert

Klaus Schick

Whitney T. Schindewolf

Terese A. Toennies

Ruben D. Wallace

10 years

Jennifer O. Alieff

Tatiana Da Silva Lima

Maria L. Diaz

Sebastian Jansen

Juergen Luebbe

Kevin J. Miller

Joann Dorothy Ogreenc

Daniela Ruedesheim

Thomas Schwertner

Thomas Troschin

Bernard Zisow

5 years

Barbara A. Barnett

Brandon C. Brown

John B. Dunbar III

Markus Fiege

William D. Flippin

Yulia Floray

Walter L. Grimes

Corey L. Lewis

Natascha Marcovitch

Michael Muellner

Jane M. Porto-Turner

Amanda Nicole Ragsdale

Adrian Ruehl

Justin T. Vatcher

Alexius Walker

Joseph R. White